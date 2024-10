Il Comune di Corigliano Rossano revoca due concessioni demaniali

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il Comune di Corigliano-Rossano ha emanato due decreti di revoca della concessione demaniale a seguito di sopraggiunta interdittiva antimafia. “I provvedimenti – riferisce una nota dell’ente – sono stati emanati a seguito dell’informativa antimafia ricevuta nei giorni scorsi, proveniente dalla Prefettura di Cosenza, in risposta alle precedenti interrogazioni proposte dall’Amministrazione comunale alla Banca dati nazionale antimafia. I procedimenti di revoca si innestano in altre procedure, anche di decadenza, che il Comune sta espletando e che sono in fase di contenzioso amministrativo”.

- Pubblicità sky-