Era di Mandatoriccio la studentessa 21enne cosentina morta in un tragico incidente a Roma

- Advertisement -

MANDATORICCIO (CS) – Era di Mandatoriccio, comune sulla costa ionica cosentina, si chiamava Francesca Mandarino ed era una giovanissima studentessa universitaria poco più che ventenne. La sua giovane vita, piena di sogni e speranze, si è spezzata a causa di un terribile incidente stradale avvenuto questa notte, a Roma, lungo via Tiburtina dopo un tamponamento all’altezza dello svincolo con via di Portonaccio.

Dolore a Mandatoriccio per la morte della giovane

Dolore e costernazione sono stati espressi dal Sindaco Aldo Vincenzo Gripino e dall’Amministrazione comunale di Mandatoriccio che, dopo aver appreso questa mattina della tragica notizia sulla scomparsa della concittadina, ha annullato l’inaugurazione delle nuova sede della Croce Rossa rinviandola a data da destinarsi. Il primo cittadino si è detto sgomento per quanto accaduto ed ha annunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali.

Francesca, dopo gli studi alle superiori svolti a Corigliano-Rossano, si era trasferita a Roma dove frequentava la prestigiosa Università Luiss. Ieri sera, come fanno tanti giovani delle sua età, era uscita insieme ad altri studenti per un venerdì che dove essere di divertimento e svago dopo una settimana di lezioni. Mentre rientravano, intorno alle 2:00 di questa notte, il terribile incidente alla periferia di Roma.

Noemi si trovava insieme al altre 5 persone, tutti studenti fuori sede del cosentino e dell’Abruzzo, a bordo di una Opel Mokka bianca. Forse a causa dell’alta velocità, ma saranno gli accertamenti e i rilievi a stabilirlo, l’auto ha prima tamponato una Fiat 500 con a bordo altri ragazzi. Poi, dopo una carambola ha impattato violentemente contro le barriere. Noemi era seduta avanti sul lato passeggero.

A causa del violento impatto è stata sbalzata dall’auto ed è morta sul colpo. Anche un ragazzo che si trovava seduto dietro, sul lato destro, è stato sbalzato dall’auto e adesso versa in gravissime condizioni presso il Policlinico Tor Vergata dove è stato trasportato in codice rosso. Al volante della Mokka una 24enne attualmente ricoverata a Tor Vergata per i test di rito sull’assunzione di alcol e droga.