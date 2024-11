Tragico schianto tra due auto: muore 21enne. In un’auto 6 studenti fuori sede anche di Cosenza

- Advertisement -

ROMA – Un terribile incidente stradale, avvenuto questa notte, intorno alle 2:00, su via Tiburtina, alla periferia di Roma, è costato la vita ad una giovanissima studentessa calabrese: Noemi Mandarino di appena 21 anni. Da quanto ricostruito un’Opel Mokka bianca, con a bordo 6 studenti universitari fuori sede, provenienti da Cosenza e dall’Abruzzo, forse per l’alta velocità, ha prima tamponato una Fiat 500 con a bordo altri giovani all’incrocio con via di Portonaccio e poi si è schiantata contro le barriere di protezione.

Sbalzata dall’auto dopo l’impatto

A causa del violentissimo impatto con il guardrail di cemento, i due passeggeri, seduti entrambi sul lato destro, sono stati sbalzati fuori dal veicolo. Per la ragazza di 21 anni, che sedeva sui sedili anteriori lato passeggero, non c’è stato nulla da fare, mentre un altro giovane è stato soccorso e versa in gravi condizioni presso il Policlinico Tor Vergata dove è stato trasportato in codice rosso. Non desterebbero invece preoccupazioni le condizioni dei tre passeggeri, anch’essi giovanissimi, che si trovavano nella 500 guidata da una 22enne.

Il sindacato della polizia locale Sulpl ha spiegato che a bordo dell’auto viaggiavano studenti universitari fuori sede. Al volante della Mokka una 24enne attualmente ricoverata a Tor Vergata per i test di rito sull’assunzione di alcol e droga. “Esprimiamo cordoglio per l’ennesima giovane vita stroncata sulle strade romane – dice il segretario romano del Sulpl Marco Milani – e apprezziamo gli sforzi profusi dal Comando Generale del Corpo per far si che i poliziotti locali lavorino in sicurezza, in attesa di protocolli operativi. Le strade romane continuano purtroppo a mietere vittime e devono essere considerate come luoghi di lavoro a rischio”.