CORIGLIANO ROSSANO – Un incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi lungo la “Strada Statale 106 Jonica” nel territorio di Corigliano-Rossano. Lo scontro è avvenuto in contrada Sant’Irene nei pressi del distributore GR. Per fortuna non ci sono vittime ma tre feriti che non sembrano in gravi condizioni. Il sinistro ha provocato inevitabilmente code e rallentamenti. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine che si stanno occupando di effettuare tutti i rilievi del caso.