Assegnata a Corigliano Rossano, la “Bandiera Azzurra” della corsa e del cammino

CORIGLIANO ROSSANO – Con il conferimento della “Bandiera Azzurra”, Corigliano Rossano è la città della corsa e del cammino. L’ attribuzione alla cittadina dello ionio cosentino è stata riconosciuta, nei giorni scorsi nel corso di una conferenza stampa alla presenza del campione olimpionico di marcia Maurizio Damilano, medaglia d’oro alle Olimpiadi del 1988 a Mosca e campione del mondo della 20 km nel 1987 e il 1991. La Bandiera Azzurra è stata assegnata alla città di Corigliano Rossano, direttamente dalla Federazione Italiana Atletica Leggera, in seguito agli investimenti dell’Amministrazione comunale in favore di sport come proprio per l’appunto, l’atletica leggera.

