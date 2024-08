Vinitaly a Sibari, Caligiuri: grande occasione per la Calabria

COSENZA – Sarà una grande occasione per tutta la Calabria il Vinitaly and The City, che, per la prima volta, si svolgerà fuori da Verona, e si terrà al Parco Archeologico di Sibari dal prossimo 30 agosto al 1° settembre. A dirlo è Fulvia Caligiuri, commissario di Arsac, che sta organizzando la manifestazione insieme con l’assessorato alle politiche agricole della Regione Calabria e con Verona Fiere.

“Una grande occasione per la Calabria – ha detto Caligiuri – tutto il settore vitivinicolo sarà presente con le cantine che rappresenteranno la Calabria, ma ci saranno anche ospiti da tutta Italia e dal mondo. Siamo fieri di accogliere la vera vitivincoltura calabrese e non solo”.

“Arsac, come braccio operativo del dipartimento agricoltura della Regione Calabria, punta anche sulla promozione. E Vinitaly and The City Calabria in Wine è in queto momento la promozione della vitivinicoltura calabrese. Come Arsac, con tutti i suoi professionisti stiamo dando il massimo per fare il mondo che questa iniziativa possa dare un grande contributo al sistema agricolo ed agroalimentare calabrese“.

All’interno delle tre giornate ci saranno momenti di degustazione non solo dei vini, ma anche delle eccellenze agroalimentari. Diremo ai visitatori che la Calabria è capace di produrre delle eccellenze gastrnomiche da abbinare ai vini, che sono anch’essi eccellenze della nostra regione”.