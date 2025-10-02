Tridico: «Agenda Occhiuto, l’ennesima fake news dell’ex presidente»

COSENZA – A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale, in Calabria le sciabolate tra i candidati si fanno sempre più taglienti. «Con un video sui social Roberto Occhiuto presenta la sua “agenda dei sogni”. Una lista che dimostra solo una cosa: in quattro anni non ha fatto nulla». Così Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista. «Nessun progetto realizzato, solo video rimasti tali, come le sue pseudoriforme, ma finalmente una ammissione di colpa: la sanità in Calabria non funziona. Dopo aver lasciato le strade a pezzi, i giovani senza futuro, e avallato l’autonomia differenziata in combutta coi leghisti, oggi si inventa la lista dei desideri che non realizzerà, non un programma di governo».
