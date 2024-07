Torna l’incubo del caldo africano: lingua rovente verso la Calabria. E stavolta potrebbe durare a lungo

COSENZA – Ci risiamo: il caldo africano sta per investire nuovamente la Calabria e buona parte delle regioni del Sud. Si tratta della quarta ondata di caldo desertico della stagione estiva sulla nostra regione e, con molta probabilità, potrebbe essere, fin qui, anche la più intensa per durata e intensità, visto che le masse d’aria roventi in arrivo dal deserto del Sahara, potrebbero faci “compagnia” a partire dalla fine di questa settimana fino ad almeno il 18/20 di luglio. Torneremo a fare i conti con un clima rovente e soffocante, temperature nuovamente vicine (se non superiori) ai 40 gradi, afa, umidità e notti tropicali.

Caldo africano: temperature in forte aumento tra domenica e lunedì

Dopo i nubifragi e i temporali di inizio settimana, sulla Calabria il tempo è tornato quello tipico dell’estate senza eccessi di caldo, grazie ad una veloce rimonta dell’Anticiclone delle Azzorre. Ma l’alta pressione africana sta per allungarsi nuovamente verso l’Europa e il Mar Mediterraneo. Lo farà con decisione a partire da lunedì inglobando anche l’Italia. Poi, come uno stantuffo, è pronta a pompare aria via via sempre più calda verso Nord. In una prima fase il clima rovente si farà sentire in modo deciso anche sulle pianure del Nord e sulle regioni centrali tirreniche.

Poi, saranno nuovamente le estreme regioni meridionali, le sue Isole maggiori e in parte quelle centrali, a risentire a lungo della fiammata africana. Come detto l’ondata di caldo rovente durerà per per almeno una decina di giorni. Caldo intenso e umidità diventeranno i protagonisti indiscussi della prossima settimana. E a risentirne saranno maggiormente le città anche per il fenomeno dell’isola di calore urbana.