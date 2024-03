Cosenza, cielo lattiginoso e sole offuscato: è la sabbia arrivata dal deserto del Sahara

COSENZA – Tutti ci siamo accorti che il cielo oggi sopra le nostre teste appare “giallognolo” o “lattiginoso”. Il sole quasi come una palla uniforme o offuscato da uno strato quasi nebbioso. Se poi, come accaduto ieri, dovesse anche piovere, sarebbe la festa degli autolavaggi con le auto piene di terra. È il classico fenomeno della sabbia provenienti dal deserto del Saraha in sospensione, sospinta nel Mediterraneo dai venti di Scirocco. Una vera e propria nube di sabbia che si estende su gran parte delle regioni meridionali facendo apparire il cielo giallognolo o lattiginoso.

Cielo lattiginoso: intensa ondata sulla Calabria

Un fenomeno intenso a cui siamo certamente abituati, soprattutto al Sud. Si verifica quando un intenso vortice ciclonico colpisce la Penisola Iberica e Algeria. Il richiamo di correnti meridionali è così forte che comporta la risalita del pulviscolo dal cuore del Sahara, il più grande deserto del Mondo, fino a migliaia di chilometri a Nord trasportato dalle correnti in quota. Ed è proprio quello che sta accadendo in queste ore come mostra anche l’immagine del satellite dove è ben visibile il pennacchio di sabbia in movimento verso Nord.

Pulviscolo in sospensione

Per essere più precisi, quello che vediamo in cielo non è sabbia vera e propria, ma si tratta di un pulviscolo sabbioso in sospensione. Sono delle piccole particelle di polvere, molto leggere e sottili. Agganciate dalle correnti ascensionali, tendono a salire di quota per poi venire spinte a Nord da venti forti meridionali.