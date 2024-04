Chi si rivede! Dal 25 aprile torna l’Anticiclone africano. Ultime 24 ore di pioggia, freddo e neve

COSENZA – Anticiclone africano: imminente il suo ritorno sulla Calabria. Mentre in pianura si susseguono rovesci e acquazzoni, sulle vette più alte di Sila e Pollino è tornato a nevicare, seppur debolmente, in un contesto climatico freddo e uggioso. La saccatura artica da quasi una settimana tiene sotto scacco mezza Europa e anche l’Italia, alle prese con un clima praticamente invernale, che ha fatto crollare le temperature e riportato anche tanta neve, soprattutto tra Emilia Romagna e Toscana, in particolare sull’Abetone, dove si pensa addirittura di riaprire le piste per il ponte del 25 aprile.

Ma l’aria fredda ha le ore contate e sta per cedere il passo alla rimonta anticiclonica che, proprio a partire dal ponte del 25 aprile, riporterà un tempo più consono al periodo con un primo addolcimento delle temperature, seguito nel fine settimana ad netto aumento soprattutto al Sud, dove si sentiranno gli effetti dell’Anticiclone africano pronto a tornare in scena. Intanto stiamo facendo ancora i conti con questo profondo vortice e con una serie di impulsi freddi che, senza ostacoli dell’alta pressione, arrivano fin nel cuore del Mediterraneo portando instabilità diffusa con associate precipitazioni che, come detto, sui rilievi assumono carattere nevoso anche a quote medie al Centro-Nord.

Dal 25 aprile rimonta dell’Anticiclone africano

In Calabria ne avremo ancora per 24 ore (possibili ancora rovesci soprattutto sui versanti tirrenici), poi anche sulla nostra regione l’aria fredda allenterà la presa. Il vortice tenderà a traslare verso Est e l‘aria più calda e umida di origine africana inizierà ad affluire facendo aumentare le temperature e riportando un meteo decisamente più stabile. Tra sabato e domenica possibili punte anche di 26/28 gradi all’estremo Sud e sulle due Isole maggiori che rinteneriranno maggiormente dell’arrivo delle correnti calde mentre al Nord saranno possibili ancora rovesci. Nel corso della giornata di domenica 28 aprile la pressione riuscirà a rafforzarsi ulteriormente, garantendo una maggiore stabilità atmosferica e, soprattutto, un ulteriore aumento delle temperature. In Calabria clima mite e bel tempo che ci accompagneranno fino alle porte di maggio quando potrebbe tornare nuovamente il maltempo.