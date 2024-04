Rogliano: l’area del Savuto in piazza per difendere l’ospedale ‘Santa Barbara’

ROGLIANO (CS) – Domani, sabato 27 aprile, dalle ore 10:00, in piazza Buffone a Rogliano, l’associazione ‘Sulla strada di Melissa‘, con la partecipazione del Comitato regionale per la difesa del diritto alla salute, ha organizzato un sit in per difendere, l’ospedale Santa Barbara di Rogliano. Alla manifestazione prenderanno parte tutti i sindaci del Savuto per tutelare il diritto alla salute dei cittadini di un territorio ormai dimenticato.

Un appuntamento fondamentale – fanno sapere gli organizzatori – per manifestare dissenso all’attuazione di un DCA che, anche nel Savuto, arrecherà diversi disagi, oltre quelli che già vivono i cittadini di questi comuni, racchiusi in un territorio molto vasto, con collegamenti stradali da medioevo. L’invito è alla partecipazione in quanto “quella di domani sarà la seconda mobilitazione pacifica in programma per tutta la regione. Diamo un segnale di riscatto sociale e facciamoci sentire da chi finora ha ignorato le istanze di un territorio da tutelare e sul quale investire”.