Processo “Overture”: estorsioni, intimidazioni e spaccio a Cosenza: 22 condanne e 2 assoluzioni

COSENZA – Il tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, ha emesso la sentenza di primo grado sul processo nato dall’inchiesta denominata “Overture” coordinata dalla Dda di Catanzaro e che portò a 21 misure cautelari e scoperchiò quello che l’allora comandante dei carabinieri dei Carabinieri Sutera definì “Sistema Cosenza” dallo spaccio di droga ad episodi estorsivi in danno di altrettante imprese assegnatarie, ad esempio, dei lavori di ampliamento dell’Annunziata di Cosenza, al campus universitario di Aracavcata e delle opere di restauro nel Convento di Spezzano della Sila. Indagini che documentarono episodi estorsivi in danno ad altrettante imprese esecutrici di lavori di ampliamento dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dell’ammodernamento degli impianti di illuminazione del campus dell’Unical di Rende e delle opere di restauro del convento di San Francesco di Paola, a Spezzano della Sila.

Le aziende sono state anche vittime di atti intimidatori. Secondo quanto riferito dagli inquirenti il gruppo criminale operava un rigido controllo del territorio attraverso furti ai danni di esercenti commerciali della zona, ed episodi di minacce e aggressione tra cui quella ad un dipendente delle Ferrovie della Calabria, “colpevole” di atteggiamento poco tolleranti rispetto a condotte illecite di alcuni dei suoi colleghi, i quali avrebbero poi richiesto la “protezione” del clan. Pene pesanti ma mene severe rispetto a quanto chiesto dal PM Cubellottii.

Le condanne emesse questa sera

Falbo Alfonsino: 17 anni e 6 mesi di reclusione

Gaglianese Riccardo: 17 anni e 5 mesi di reclusione

Imbrogno Massimo: 12 anni e 2 mesi di reclusione

Laurato Vincenzo 10 anni e 8 mesi di reclusione

Fusaro Gianfranco : 6 anni e 8 mesi di reclusione

Forte Manuel: 6 anni e 9 mesi di reclusione

Carbone Giuseppina: 6 anni e 10 mesi di reclusione

Bartone Gaetano: 6 anni e 9 mesi di reclusione

Quarta Cesare: 6 anni e 6 mesi di reclusione

Cipolla Egidio: 6 anni e 7 mesi di reclusione

Sganga Gianfranco: 6 anni e 2 mesi di reclusione

Lio Carmine: 3 anni e 20 giorni di reclusione

Mazzei Pietro: 3 anni e 6 mesi di reclusione

Imbrogno Vittorio: 2 anni e 8 mesi di reclusione

Mignolo Ottavio: 1 anno e 6 mesi di reclusione

Fortino Massimo: 1 anno e 6 mesi di reclusione – pensa sospesa

Francesco Amendola: 1 anno e 6 mesi di reclusione – pena sospesa

Stocchetti Gianluca: 1 anno e 6 mesi di reclusione – pena sospesa

Bruno Dimitri: 8 mesi di reclusione

Fusaro Alfredo: 8 mesi di reclusione

Mazzei Umberto: 10 mesi di reclusione – pena sospesa

Imbrogno Luca : 10 mesi di reclusione – pena sospesa

Assolti

William Castiglia

Silvio Donato

Multe

Esposito Mario: 900 euro di multa

Esposito Alessandro: 900 euro di multa

Le Piane Francesco: 900 euro di multa

Altomare Claudio: 900 euro di multa