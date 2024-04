Piano Arrical aggiornato: «distribuire meglio l’acqua e risolvere criticità di fognatura e depurazione»

CATANZARO – Il commissario straordinario dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (Arrical), Bruno Gualtieri, ha adottato l’aggiornamento del Piano d’Ambito (Pda) del servizio idrico integrato e la valutazione ambientale strategica (Vas). Lo riferisce una nota nella quale si precisa che “questo è uno strumento pianificatorio fondamentale per la programmazione del Servizio Idrico Integrato, che include i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili, nonché i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue”.

“L’aggiornamento del Piano d’ambito è diventato necessario – è detto nella nota – per una serie di condizioni non procrastinabili, tra cui il rispetto della ‘Condizione Abilitante Tematica 2.5’ riguardante il superamento di una serie di obiettivi disposti dalla Commissione Europea per accedere alle risorse comunitarie e pianificare gli investimenti nel settore idrico e delle acque reflue; per sottoporre il piano alla procedura di Valutazione ambientale strategica in conformità con le nuove e più stringenti normative comunitarie e nazionali in materia ambientale; e a seguito della individuazione da parte di Arrical del Gestore unico ‘in house providing’ Sorical s.p.a. per l’intera circoscrizione territoriale regionale. Il Piano d’Ambito del SII della Calabria, elaborato da un gruppo di lavoro interno all’Arrical, definisce il programma degli interventi, il modello gestionale e organizzativo e il piano economico finanziario per l’intero territorio regionale”.

“Dai dati della ricognizione – riporta ancora la nota – emergono che nell’intero territorio regionale viene immessa nelle reti di distribuzione un quantitativo di risorsa idrica pari a circa 416 Mm3/anno, di cui circa 274 Mm3/anno (65.8%) prodotti da Sorical, la restante parte 140 Mm3/anno (34.2%) prodotta da fonti proprie dei vari Comuni. Il Piano, basandosi sulle categorie di criticità nei tre segmenti idrico, fognario e depurativo, definite secondo i macro-indicatori Arera, elabora una strategia di pianificazione attraverso un programma di interventi cheparte dall’analisi delle programmazioni finanziarie degli anni precedenti, per i quali sono soggetti attuatori sia i Comuni che la Regione, scandendo le linee di finanziamento per il riordino e la messa a regime del servizio idrico. Tale servizio dovrà essere gestito con spiccati criteri industriali a valle della fase di start-up del Gestore Unico, con un volume complessivo di investimenti – provenienti sia da finanziamenti pubblici che da tariffe – per la durata trentennale di convenzione pari a 2,239 miliardi di euro”.

“I finanziamenti pubblici – riporta ancora la nota di Arrical – saranno utilizzati prioritariamente, come richiesto dalla Commissione Europea, per superare le procedure di infrazione, risolvere le criticità dei segmenti di fognatura e depurazione, e per tutelare la qualità della risorsa acqua, sia in termini ambientali che di utilizzo. Il Piano d’Ambito prefigura l’assetto gestionale del soggetto gestore unico, mirando all’organizzazione del servizio su scala regionale, nel rispetto del principio di unicità e di salvaguardia delle gestioni esistenti. L’articolazione territoriale del Gestore Unico, tenendo conto delle attuali sedi operative già disponibili, sarà la seguente: n. 2 compartimenti: Nord e Sud; n. 7 distretti operativi: 1_Cosenza, 2_Corigliano – Rossano, 3_Lamezia-Vibo, 4_Crotone, 5_Catanzaro, 6_Reggio, 7_Locride. n. 5 sportelli: 1 per ciascun capoluogo di provincia, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio, Vibo”. “Entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul Burc, avvenuta oggi – si afferma nel testo – la Regione, i soggetti competenti in materia ambientale e tutti i cittadini potranno prendere visione della proposta di piano e del relativo rapporto ambientale e sarà possibile presentare proprie osservazioni in merito”.