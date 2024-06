COSENZA – Caldo africano: stiamo per entrare nei giorni più caldi di questa ondata di caldo rovente di matrice sub-tropicale. Con l’afa e le temperature in netto aumento, chi avrà la possibilità, tra oggi e domani, ne approfitterà per dirigersi verso le località di mare della Calabria, per quello che sarà il primo vero fine settimana di mare, per sfuggire al caldo insopportabile della città. Ma se già negli ultimi giorni le temperature sono salite fino a raggiungere i 33 gradi, tra lunedì e martedì avremo un ulteriore afflusso di aria calda dal Nord Africa, che spingerà le temperature verso i 36 gradi fino a sfiorare anche i 38 gradi nelle zone interne. Caldo ma anche umidità che acuirà la sensazione di caldo.

Nuova ondata rovente a metà mese

Tra giovedì e venerdì ci sarà una breve tregua, con un calo delle temperature provocato dall’arrivo di correnti più fresche di matrice Atlantica. Ma l‘anticiclone africano non mollerà la presa e già a partire dal prossimo fine settimana tornerà ad espandersi verso Nord in maniera ancora più decisa. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meto- matematici indicano una nuova ondata di caldo intensa tra il 16 e il 19 di giugno con picchi di temperature che potrebbero sfiorare se non superare anche i 40 gradi. Il tutto “condito” da afa e umidità persistente soprattutto il pomeriggio e le prime ore della sera. A soffrire maggiormente le zone costiere. Insomma, a partire da questo fine settimana si prevede quindi un periodo di almeno 10-12 giorni di caldo intenso e temperature superiori alla media.