Meteo Calabria: nuova fiammata africana nel week-end. Caldo, afa e picchi oltre i 36 gradi

COSENZA – Atteso e desiderato soprattutto al Centro-Nord, dove piogge e temporali hanno cancellato quest’ultima parte della primavera, il caldo sta per invadere buona parte del bel Paese, con l’arrivo della prima vera ondata di calore in Italia, grazie all’espansione dell’anticiclone africano. In Calabria, dove il clima estivo si fa sentire già da alcune settimane, un ulteriore aumento del caldo è atteso per il fine settimana quando un pò ovunque raggiungeremo valori superiori ai 35 gradi. Tra domenica, ma più in particolare tra lunedì e martedì, invece, si raggiungerà il picco di afa e caldo rovente sulla nostra regione con temperature in ulteriore aumento, tanto che nelle zone interne si potranno toccare anche valori superiori ai 36-37 gradi.

Il meccanismo di espansione del caldo è associato alla formazione di una lacuna barica iberico-marocchina tra isole Canarie, Marocco e Penisola iberica. Questa area depressionaria, con la rotazione delle correnti in senso antiorario intorno al suo centro, spinge da Sud verso Nord le masse d’aria sub tropicali continentali direttamente dal Sahara verso l’Italia. Attraversando il Mediterraneo queste masse d’aria si caricheranno anche di elevata umidità acuendo la sensazione di afa.

Caldo africano in aumento e picchi di umidità

A parte qualche piccolo disturbo, il sole sarà l’assoluto protagonista nei prossimi giorni e le temperature inizieranno a salire un pò ovunque a partire da venerdì. Al Sud, quando avremo già superato i 35° C nel fine settimana, si assisterà ad un ulteriore afflusso di aria calda dai quadranti meridionali (Libia) che spingerà il termometro fino ai 39-40 gradi in Sicilia mentre in Calabria si potranno toccare anche i 37-38°C. Una vera e proprio ondata di caldo che spingerà tantissime persone verso le località di mare. Quando durerà? Al momento le previsioni parlando di 4 o giorni giorni di caldo intenso, che potrebbe essere spazzato via dall’arrivo di correnti atlantiche intorno a metà mese-