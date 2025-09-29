HomeCalabria

Regionali, Straface contro Tridico: «Voteremo tutti tranne lui, non ha la residenza in Calabria»

La consifliera di Forza Italia accusa il candidato del campo largo non splo di vivere fuori dalla Regione da oltre trent’anni, ma di non essere nemmeno residente nella terra di cui dice di essere figlio

CATANZARO – Ultime battue di campagna elettorale prima delle prossime votazioni del 5 e 6 ottobre in Calabria per la presidenza della Regione. La consigliera regionale di Forza Italia, Pasqualina Straface va a muso duro contro il candidato Pasquale Tridico e scoperchia le carte.

“Il 5 e 6 ottobre andremo a votare per il rinnovo del Consiglio regionale e per scegliere il nuovo presidente della Calabria. Andranno alle urne Occhiuto, Toscano e tutti i candidati… ma non Tridico. – tuona la Straface –  Perché? Perché il candidato del cosiddetto campo largo, oltre a vivere fuori dalla Calabria da oltre trent’anni, non è nemmeno residente nella nostra Regione”.

L’accusa della consigliera è chiara quando forte: “Eppure dall’inizio della campagna elettorale ci ripete: ‘Terra mia, le mie radici, cuore mio, infinita bellezza, Calabria amore mio’. – aggiunge ancora – Da settimane Pasquale Tridico apre ogni discorso e ogni post con la solita formula ’sono calabrese, sono nato in Calabria’. Evidentemente l’ex presidente dell’Inps vive un complesso di inferiorità rispetto agli altri candidati alla presidenza della Regione, che non hanno bisogno di sbandierare a ogni piè sospinto le proprie origini”.

“Allora una domanda sorge spontanea: – chiede in modo ironico la Straface – ma almeno per questo mese Pasquale Tridico non poteva fare il cambio di residenza? Niente, neanche questo, residenza fissa a Roma: al massimo potrà votare tra qualche tempo Gualtieri. Mah. Misteri”.

