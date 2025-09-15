HomeCalabria

Regionali, l’appello di Fita Calabria ai candidati: «Investire nello sport e nel taekwondo»

A Tridico, Occhiuto e Toscano il presidente Mascaro chiede di assumere "un impegno pubblico per la realizzazione di impianti sportivi idonei a ospitare grandi competizioni"

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – In vista delle prossime elezioni regionali, il Comitato Fita Calabria rivolge un appello ai candidati alla presidenza della Regione Calabria. Il messaggio è per Roberto Occhiuto, Francesco Toscano e Pasquale Tridico “affinché assumano un impegno pubblico per la realizzazione di impianti sportivi idonei a ospitare grandi competizioni”.

Il presidente del Comitato, Giancarlo Mascaro, sottolinea che la Calabria, nel taekwondo come in molte altre discipline, ha già dimostrato di poter dare un contributo rilevante alla crescita dello sport italiano. “La nostra regione – dichiara Mascaro – ha bisogno di strutture moderne, adeguate e funzionali, che consentano di ospitare eventi nazionali e internazionali e che offrano ai nostri atleti l’opportunità di crescere senza dover emigrare per forza altrove per coltivare le loro ambizioni”.

Il taekwondo, disciplina olimpica a tutti gli effetti, richiede un contesto competitivo che va oltre i confini regionali e nazionali. “Parliamo di uno sport – aggiunge Mascaro – che si fonda su gare a punteggio, con frequenti trasferte all’estero. Per questo è fondamentale che la Calabria si doti di impianti adeguati: significherebbe favorire lo sviluppo della disciplina qui da noi, creando le condizioni perché la regione diventi un punto di riferimento per l’agonismo nazionale e finanche internazionale”.

Oltre all’aspetto agonistico, il presidente Mascaro richiama il valore educativo del taekwondo. “Questa disciplina – evidenzia – ha una grande importanza pedagogica e sociale: forma i ragazzi al rispetto delle regole, all’autostima e alla convivenza. Investire nel taekwondo e nello sport in generale significa pensare al futuro delle giovani generazioni e alla crescita sana delle comunità, peraltro in un contesto, quale quello calabrese, spesso segnato da aree di malaffare e ‘ndrangheta. Ci auguriamo – conclude il presidente Mascaro – che il nostro appello sia ascoltato e raccolto”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

elisoccorso

Tragico incidente stradale: motoclista di 22 anni muore dopo lo scontro con un camion

Calabria
MAIERATO (VV) - Un giovane di 22 anni, Giuseppe Marchese, di San Nicola da Crissa, è morto in un incidente stradale accaduto oggi pomeriggio...
Comune di Rende - Rende San Carlo Borromeo

Rende, dal rischio allagamenti alle classi sospese: l’opposizione spinge il sindaco all’azione

Area Urbana
RENDE (CS) - I Consiglieri Comunali Marco Saverio Ghionna, Gianluca Garritano, Eugenio Trombino, Stefania Galassi e Enrico Monaco hanno presentato due interpellanze su questioni...
scuole-misasi-cosenza

Cosenza, scuole Misasi: avvio dell’anno scolastico nella recuperata sede storica della Banca d’Italia

Area Urbana
COSENZA — In occasione dell’inizio del prossimo anno scolastico, le Scuole Misasi annunciano l'avvio, a partire da martedì 16 settembre, dell'attività didattica che si...
Bonofiglio tridico

Regionali: Bonofiglio (Tridico Presidente): “una Calabria più giusta, colta e solidale è possibile”

Area Urbana
RENDE - Nella lista “Tridico Presidente”, nella Circoscrizione Nord, guidata dal candidato presidente Pasquale Tridico, del campo largo, è candidata Daniela Bonofiglio, medico endocrinologa...
Mimmo_Lucano

Mimmo Lucano resta escluso dalle elezioni regionali: il Tar conferma l’incandidabilità

Calabria
REGGIO CALABRIA - Domenico "Mimmo" Lucano resta escluso dalla lista di Avs alle prossime elezioni regionali in Calabria. Il Tar di Reggio Calabria al...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37350Area Urbana22453Provincia19899Italia8031Sport3870Tirreno2958Università1465
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Tirreno

Verbicaro, al via i lavori di consolidamento sulla Provinciale numero 5

VERBICARO (CS) - Partiranno a breve i lavori di consolidamento sulla Provinciale numero 5, a Verbicaro, nel tratto interessato dalla frana. A comunicarlo in...
Calabria

Slot machine truccate per evadere i controlli: scattano sequestri, denunce e...

SEMINARA (RC) - Slot machine manomesse e scollegate dalla rete statale per sfuggire al monitoraggio e garantire introiti illeciti ai gestori. Otto apparecchi sequestrati,...
Provincia

Dipendenza da gioco d’azzardo, nella provincia di Cosenza si cura solo...

ROMA - Il gioco d'azzardo è una piaga che rimane ancora troppo silente nelle nostra societrà eppure sono tante le persone che ne restano...
Calabria

Orrore in Calabria, due cuccioli uccisi a fucilate. LNDC lancia un...

COTRONEI (KR) - La comunità di Cotronei nelle ultime ore è stata scossa da un grave episodio. Nella località denominata contrada Carusa, sono stati...
anno scolastico Rende
Area Urbana

Rende: inizia l’anno scolastico, il sindaco «la scuola è il pilastro...

RENDE - Si è aperto ufficialmente questa mattina l'anno scolastico 2025/2026 presso l'Istituto Comprensivo "Rende Centro". Alla cerimonia di avvio erano presenti l'assessore all'Istruzione...
Global Sumud Flotilla mobilitazione Cosenza
Area Urbana

Da tutta la Calabria all’Unical per la Global Sumud Flotilla, al...

RENDE - Si è svolta ieri all'Università della Calabria la prima assemblea regionale dei coordinamenti calabresi per la Palestina. Oltre un centinaio le persone...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA