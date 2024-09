Continuava a minacciare e molestare l’ex moglie e il nuovo compagno. Arrestato stalker recidivo

CROTONE – Gli uomini della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Crotone hanno arrestato un sessantunenne crotonese, accusato di stalking nei confronti della sua ex moglie e del nuovo compagno. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Crotone, dopo che l’uomo ha violato una precedente misura restrittiva. Nonostante fosse già stato condannato in primo grado nel mese di maggio e sottoposto al divieto di avvicinamento alle vittime, l’uomo ha continuato a tormentarle con minacce e molestie. Le vittime hanno subito un grave stato d’ansia e timore per la loro sicurezza, tanto da essere costrette a modificare le proprie abitudini di vita.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno portato alla richiesta di una misura cautelare più severa, con il GIP che ha disposto l’arresto dell’uomo, ora sottoposto agli arresti domiciliari. Questo episodio evidenzia, ancora una volta, l’importanza della tutela delle vittime di violenza psicologica e stalking, e l’efficace azione delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto delle misure imposte.