Coldiretti Calabria a tu per tu con il Ministro Lollobrigida: cosa è emerso dall’incontro

Nel corso del confronto a Catanzaro sono stati affrontati i temi più rilevanti per il comparto agricolo insieme a dirigenti, soci e aziende agricole del territorio regionale

CATANZARO – Si è svolto oggi, nell’azienda agricola e frantoio oleario Doria, in località Cava Cuculera Nobile di Catanzaro, l’incontro istituzionale tra Coldiretti Calabria e il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Il Ministro è stato accolto dal presidente regionale di Coldiretti Calabria, Franco Aceto, e dal direttore regionale, Francesco Cosentini, insieme a dirigenti, soci e aziende agricole del territorio regionale.

Nel corso del confronto sono stati affrontati i temi più rilevanti per il comparto agricolo: la tutela del reddito degli agricoltori, la nuova Politica Agricola Comune, la difesa del Made in Italy dalla concorrenza sleale e i risultati conseguiti con la recente mobilitazione nazionale a sostegno del grano italiano. Passando ancora per i diversi temi affrontati con puntualità poi dal Ministro nel suo intervento, come il Piano Olivicolo Nazionale, il Fondo di Sovranità, lo snellimento burocratico, il principio di reciprocità, il codice doganale, la sburocratizzazione amministrativa.

È stato un incontro importante – ha dichiarato Franco Aceto, presidente di Coldiretti Calabria – perché ha dato voce alle nostre aziende direttamente di fronte al Ministro, permettendo di rappresentare le difficoltà ma anche le grandi potenzialità del settore. La Calabria agricola chiede attenzione, strumenti concreti e politiche che valorizzino ancora e di più il nostro lavoro e la nostra identità, perché il futuro della regione passa anche e soprattutto dalla forza delle sue campagne.”

Il dialogo con il Ministro – ha aggiunto Francesco Cosentini, direttore regionale di Coldiretti Calabria – conferma la centralità del lavoro quotidiano degli agricoltori e la necessità di un impegno condiviso per rafforzare la competitività del nostro territorio. Da parte nostra continueremo a portare avanti proposte costruttive, con l’obiettivo di dare stabilità alle imprese e creare nuove opportunità in agricoltura, a partire dalle nuove generazioni”

