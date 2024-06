BHICA, la maison di benessere luxury tutta calabrese che sta conquistando il mondo grazie a natura e storia

COSENZA – Si chiama BHICA, acronimo di Biological Healthy Italian Calabria Attitude, ed è la startup del benessere “Made in Calabria” che si posiziona nel segmento del lusso ed è pronta a raccontare, al mondo intero, un territorio meraviglioso e ricco anche di storia ultramillenaria: il Nord della Calabria. Per la prima volta un luxury brand completamente calabrese che ha come “mission” quello di portare le bellezze della nostra regione nel mondo. L’identificazione della visione di BHICA è proprio questa. The Art of Well-Being: l’arte del benessere.

Un sistema integrato di cosmetici naturali e nutraceutica innovativa, per nutrire il corpo dall’interno e dall’esterno simultaneamente, ricercando il benessere psicofisico che si traduce in autentica bellezza. Tutti i prodotti cosmetici di BHICA sono privi di metalli pesanti, parabeni e siliconi, testati presso laboratori accreditati. Tutte le creazioni di BHICA sono in linea con la visione di pieno rispetto della natura.

Da Castrovillari alla conquista dei mercati mondiali

L’idea di BHICA nasce nella città di Castrovillari, grazie a due giovani: Simone Botta e Alessandro Di Callo, entrambi 28enni. Alcuni mesi fa hanno deciso di sviluppare un progetto che potesse finalmente valorizzare la bellezza intrinseca di quei luoghi e la ricchezza di quella cultura millenaria, esportandola per il mondo tramite i prodotti firmati dalla Maison. A completare il team Matteo Brunetti, 35 anni, milanese, che si è innamorato del progetto dopo averne seguito gli sviluppi primordiali tramite i racconti degli altri due founders.

ASCOLTA L’INTERVISTA SUL RLB A SIMONE BOTTA, CEO DI BHICA

https://www.quicosenza.it/news/wp-content/uploads/2024/06/Bicha-registrazione.mp3

La natura del Pollino e la storia ultramillenaria di Sibari

La genesi di BHICA, spiega il CEO Simone Botta «è la miscelazione di due tipologie valoriali importanti: quella naturalistica della biodiversità del Parco Nazionale del Pollino, contenitore di biodiversità tra Calabria e Basilicata, e quella che parla di una storia che ha oltre 2.700 anni. La storia della colonia Greca di Sibari, dove è stato coniato il concetto di bellezza e la cura di sé stessi. BHICA è proprio la sintesi valoriale tra natura incontaminata e cura del benessere con una storia che ci accompagna dalla notte dei tempi».

La risposta di BHICA a tutti gli aspetti della nostra vita

Agira in maniera simultanea su tutti gli aspetti della nostra vita, perseguendo l’equilibrio tra interno ed esterno, partendo da un sistema multivitaminico integrato, composto da nutraceutica e cosmetica sviluppate sul medesimo patrimonio genetico. Il percorso di trasformazione delle idee dei co-founders è partito dal voler rispondere a una esigenza comune a migliaia di professionisti in diverse aree del pianeta: aver l’opportunità di poter consumare frutta di alta qualità, specie nei luoghi di lavoro, senza dover trasportare prodotto fresco suscettibile di deperimento e ossidazione, con annesso scarto organico.

NUTRASOUL: il sistema di integrazione alimentare bilanciata

Da qui lo sviluppo e la commercializzazione di NUTRASOUL, il prodotto nutraceutico della Maison, sviluppato grazie allo stato dell’arte del settore agroalimentare della punta dello stivale. NUTRASOUL è un sistema di integrazione alimentare bilanciata che, in soli 30gr di frutta mista – calabrese, a filiera controllata – disidratata a freddo con uno speciale processo produttivo, artigianale e scientifico al contempo, messo a punto da BHICA, riesce a garantire un apporto vitaminico corrispondente al consumo di circa 400gr di frutta fresca mista. All’interno di NUTRASOUL sono mele, fragole, pesche nettarine, melone e, chiaramente, arance, prodotto simbolo del comparto agroalimentare della Piana di Sibari.

Bhica’s Beauty: la linea cosmetica naturale del Pollino

A partire dal patrimonio vitaminico di NUTRASOUL, viene sviluppata Bhica’s Beauty, la linea cosmetica della Maison del Pollino. Bhica’s Beauty propone una line-up essenziale ed efficace per la beauty routine quotidiana: crema viso notte idratazione totale, detergente viso setificante spumogeno, siero booster viso illuminante e crema viso giorno alta idratazione. I prodotti sono tutti strettamente connessi tra loro e univocamente linkati all’aspetto valoriale della Maison, essendo i nomi delle creazioni cosmetiche fortemente connessi alla cultura della Bellezza greca.

«Con lo sviluppo di Bhica’s Beauty- racconta Alessandro Di Callo, Chief Operation Officer di BHICA – siamo riusciti a collegare l’aspetto valoriale della bellezza e della vita lenta del territorio nord calabrese con quello scientifico, riuscendo ad individuare per ogni prodotto una nomenclatura etimologicamente correlata a Sybaris e fortemente esplicativa della funzione dei singoli prodotti. BHICA ha un vantaggio valoriale immenso: poter raccontare il lato più bello di una regione meravigliosa, la Calabria, partendo dalla natura incontaminata del Parco Nazionale del Pollino e dalle coste in corrispondenza del Parco baciate dal mar Jonio, custode di cultura, miti e leggende che hanno reso immortale la cultura greca e che oggi ci forniscono un driver importante per la nostra value



«Nutrire il corpo dall’interno e dall’esterno simultaneamente – spiega Matteo Brunetti, Chief Marketing Officer, «è la novità assoluta in termini di approccio proposta dalla nostra azienda. Vogliamo far sì che i nostri clienti possano interfacciarsi con un’unica grande Maison per la cura del proprio benessere, senza dover esser afflitti dalla frammentazione dell’offerta, così come dal dover trovare prodotti compatibili tra loro. Per questo motivo abbiamo deciso di sviluppare una linea cosmetica naturale, tecnologicamente avanzata, completamente compatibile con il prodotto nutraceutico. Nella nostra visione, NUTRASOUL è booster della cosmesi Bhica’s Beauty e quest’ultima è booster di NUTRASOUL».

Ricerca, sviluppo ed estensione nei mercati stranieri

I founders hanno già ben chiari i prossimi step della Maison: ricerca e sviluppo, espansione nei mercati stranieri e investimenti diretti volti alla valorizzazione del territorio. Prodotti come quelli di BHICA possono essere game changer in mercati già strutturati – come quello Europeo e Nord Americano – o quelli emergenti ad altissimo tasso di crescita – come quello della Penisola Araba.