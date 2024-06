Auto finisce in un canale di scolo: conducente ferito, trasportato in ospedale a Cosenza

CUTRO (KR) – Violento incidente questa mattina sulla strada provinciale 63 nel territorio del comune di Cutro, nel Crotonese. Intorno alle 8.45 i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto ed hanno trovato una vettura, una Rover 75 che, per cause in corso d’accertamento, dopo essersi capovolta su se stessa è uscita fuori strada finendo in un canale di scolo.

All’interno dell’auto, solo il conducente, un uomo di 77 anni originario di Cutro. Per estrarlo dalla vettura è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che lo hanno poi affidato sul posto ai sanitari del 118 fino all’arrivo dell’elisoccorso che ha trasferito l’anziano all’ospedale di Cosenza. I rilievi vengono eseguiti dai carabinieri.