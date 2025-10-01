HomeCalabria

Allaccio abusivo alla rete pubblica e danno di 9mila euro, denunciati due uomini per furto aggravato

Per l'allaccio è stato utilizzato un bypass, sistema che ha consentito di eludere il regolare funzionamento del contatore, alterando il cavo di alimentazione

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CONDOFURI (RC) – Sono due i soggetti deferiti in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica dai militari della Stazione di Condofuri San Carlo. I militari hanno riscontrato un allaccio abusivo alla rete pubblica in un sito riconducibile ai due uomini denunciati. Per l’allaccio è stato utilizzato un bypass, sistema che ha consentito di eludere il regolare funzionamento del contatore, alterando il cavo di alimentazione, rinvenuto dai carabinieri decorticato. Il danno stimato ai danni dell’ente erogatore si aggira attorno ai 9mila euro.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Conte Unical

Conte all’Unical, un selfie con gli studenti per la Flotilla e la lotta all’astensionismo

Area Urbana
RENDE - Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte come da programma è arrivato questa mattina in Calabria. Prima tappa all'Università della Calabria,...

Costituito il coordinamento regionale per una legge antidiscriminazione verso la comunità LGBTQIA+

Calabria
COSENZA - "Alla vigilia delle elezioni regionali in Calabria, le associazioni LGBTQIA+ del territorio (Arcigay Reggio Calabria I due mari, Agedo Reggio Calabria, Arcigay...
Bus Italia Cosenza

Cosenza, la nuova flotta BusItalia per collegamenti a lunga percorrenza. Comodi come in treno...

Area Urbana
COSENZA - Un investimento da 44 milioni di euro per un totale di 111 nuovi autobus BusItalia, 18 dei quali destinati ai collegamenti da...
lungofiume via norman douglas cosenza

Cosenza: piano per il decoro e l’igiene urbana, lungofiume Norman Douglas totalmente ripulito

Area Urbana
COSENZA - "Instancabile il lavoro straordinario che sta portando avanti la Cooperativa Semper Uno, responsabile della pulizia e del decoro dell'intero Centro Storico". Lo afferma...

Carta della Cultura 2025, domande dall’1 ottobre per l’acquisto dei libri | Come richiederla

Italia
Carta della Cultura 2025, si parte. Nel mese di ottobre sarà possibile richiederla. L'iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura: tutti i dettagli. La gestione...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37526Area Urbana22628Provincia19956Italia8051Sport3888Tirreno2979Università1483
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Conte Unical
Area Urbana

Conte all’Unical, un selfie con gli studenti per la Flotilla e...

RENDE - Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte come da programma è arrivato questa mattina in Calabria. Prima tappa all'Università della Calabria,...
iscrizione Unical
Università

Ultima chiamata per l’iscrizione all’Unical. Al via la terza fase di...

RENDE - È ancora possibile effettuare l'iscrizione all'Unical. Si è aperta oggi, martedì 30 settembre, la terza fase di ammissione ai corsi di laurea...
Calabria

Regionali, Ance Calabria presenta il memorandum per i candidati: proposte e...

CATANZARO - Infrastrutture, lavoro, rigenerazione urbana e transizione green sono alcuni degli "argomenti cardine" individuati da Ance Calabria nel memorandum destinato ai candidati alla...
Carabinieri feriti incidente
Calabria

Carabinieri feriti in un incidente, filmati e derisi da alcuni giovani:...

PETILIA POLICASTRO (KR) - "L’incidente stradale avvenuto ieri nell’agro del Comune di Petilia Policastro, nell’entroterra crotonese, che ha visto coinvolta un’autovettura dei Carabinieri e...
Marco Saverio Ghionna Rende consiglio Comunale
Area Urbana

Rende, consiglio compatto sull’istituzione dell’Ottobre Rosa. Dall’opposizione dubbi su urbanistica e...

RENDE - Il Comune di Rende aderirà all'Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione oncologica del tumore al seno. Lo fa sapere in una nota...
Abusivismo edilizio area protetta
Calabria

Abusivismo edilizio in un’area protetta, denunciato il proprietario del terreno

MAMMOLA (RC) - Nel territorio del Parco Nazionale d’Aspromonte il Nucleo Carabinieri Parco di Mammola ha scoperto una costruzione abusiva. In particolare si tratta...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA