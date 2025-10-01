Allaccio abusivo alla rete pubblica e danno di 9mila euro, denunciati due uomini per furto aggravato

- Advertisement -

CONDOFURI (RC) – Sono due i soggetti deferiti in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica dai militari della Stazione di Condofuri San Carlo. I militari hanno riscontrato un allaccio abusivo alla rete pubblica in un sito riconducibile ai due uomini denunciati. Per l’allaccio è stato utilizzato un bypass, sistema che ha consentito di eludere il regolare funzionamento del contatore, alterando il cavo di alimentazione, rinvenuto dai carabinieri decorticato. Il danno stimato ai danni dell’ente erogatore si aggira attorno ai 9mila euro.