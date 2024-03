Zanetti all’Unical: «Parlare con i ragazzi è motivo d’orgoglio. Felice per l’Inter degli ultimi anni»

RENDE (CS) – Non si è certamente sottratto all’abbraccio dei tifosi dell’Inter che lo hanno accolto con cori da stadio, il vicepresidente della squadra nerazzurra Javier Zanetti, che, per i tifosi, al di là del ruolo dirigenziale, resta “il capitano“.

Zanetti è stato all’Università della Calabria per prendere parte ad un incontro sui temi della solidarietà, dello sport e dell’amicizia.

L’ex capitano dell’Inter è certamente uno di quei personaggi, che vanno oltre il colore della maglia di una singola squadra; non un personaggio divisivo come, purtroppo, ce ne sono tanti, ma una persona apprezzata anche dai tifosi avversari: “Parlare con tanti ragazzi è un motivo di grande orgoglio – ha detto Zanetti – per poter trasmettere tutti i valori che i miei genitori mi hanno insegnato“.

Con lui non si può non parlare però, di Inter, una squadra che sta dominando il campionato, ma “ferita” dall’eliminazione in Champions: “Sono felicissimo del percorso dell’Inter – ha ribadito Zanetti – stiamo giocando un grande calcio. Siamo stati sempre competitivi e credo che questa sia la cosa più importante. Sono 4-5 anni che siamo all’altezza di ogni competizione; poi, si può perdere e si può vincere. Ora mancano nove partite, pensiamo alla prossima contro l’Empoli e poi vediamo cosa succederà”.