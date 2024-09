Occhiuto sui tirocinanti: problema gigantesco che stiamo cercando di risolvere

RENDE (CS) – La questione tirocinanti resta aperta e si sta lavorando per mettere la parola fine ad una vicenda che si protrae da mesi. I lavoratori attendono una risoluzione da tempo, ma anche gli enti presso cui prestano servizio. L’incontro di ieri con il Ministro della Pubblica Amministrazione è stato importante per cercare di arrivare ad una strategia risolutiva.

Sulla questione si è espresso il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto: “E’ un problema gigantesco – ha esordito Occhiuto – abbiamo avuto, però, il sostegno del Governo alle proposte che la Regione ha preparato nei mesi di luglio e di agosto. Abbiamo previsto una serie di azioni che possono essere utili ad una progressiva stabilizzazione o comunque un progressivo svuotamento del bacino dei Tis“.

Lo stesso Occhiuto ha voluto poi ricordare come questo sia stato un problema che il suo Governo ha ereditato dal passato: “Il mio governo regionale non ha prodotto nemmeno un precario – ha sottolineato Occhiuto – ne ha ereditato migliaia; molti sono stati stabilizzati, come gli stagisti, i borsisti ed altre figure. Stiamo provando a fare la stessa cosa anche con i Tis“.