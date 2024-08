Alvini sfida il suo passato: «concentrati sul match, Marras non ci sarà. Al mercato pensa la società»

COSENZA – Alvini contro il suo passato. Inizia così il campionato del Cosenza con i rossoblù pronti ad ospitare al San Vito Marulla la Cremonese. E’ un Massimiliano Alvini concentrato però sul presente quello che si è presentato in conferenza stampa oggi. Il passato è un ricordo piacevole, ma ora si pensa solo alla prima in campionato.

“Il nostro focus è stato su quello che vogliamo fare domani – ha detto Alvini – Grande rispetto per loro, una grande società. Quello che però interessa è quello che vogliamo fare noi domani. Mi aspetto una partita difficile, ma il Cosenza metterà in campo quelle che sono le sue caratteristiche”.

In difesa uomini contati fra la squalifica di Camporese e gli infortuni. Altra certezza è che Marras non ci sarà. “Sereno o non sereno, Marras non è pronto. Non è convocato. Non rientra domani nella partita”. Il ‘non rientra nella partita’ di Alvini è un messaggio chiaro. L’emblema di una situazione ancora da definire. Come il mercato del Cosenza. La rosa è ancora incompleta, ma per il momento Alvini preferisce concentrarsi sul campo. “Il mio focus è solo su quello che vogliamo fare ora – ha concluso Alvini – La mia attenzione è solo lì. Al mercato ci pensa la società“.