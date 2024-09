Tra “coccia”, musica, eventi e preghiera, tutto pronto a Spezzano della Sila per la festa di San Francesco

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Anche quest’anno, il comune presilano si prepara ad accogliere migliaia di fedeli provenienti da ogni parte della provincia di Cosenza. I solenni festeggiamenti inizieranno venerdì 6 settembre con il suono delle campane, i fuochi d’artificio, i tradizionali tamburi, la Banda Musicale “R. Rizzo”, l’illuminazione del piazzale e della facciata del Santuario, la celebrazione della Santa Messa presieduta dal parroco, don Michele Buccieri, e l’accensione della lampada votiva da parte del sindaco Salvatore Monaco.

La serata d’apertura sarà resa ancora più speciale dalla “Notte dei Djs”, un evento che dalle 23:00 in poi trasformerà la piazzetta di Via Roma (c/o villetta R. Lanzino) in una mega consolle. I Beat Boys, un gruppo di dj locali, faranno rivivere le migliori hit dance degli anni ’80, ’90 e 2000, mentre le strade adiacenti, chiuse al traffico veicolare, diventeranno una pista da ballo sotto le stelle.

I festeggiamenti proseguiranno fino a lunedì 16 settembre, giorno in cui si terrà il gran concerto bandistico e la tradizionale processione per le vie del paese. Tuttavia, il clou della programmazione musicale sarà nelle serate precedenti, con due concerti imperdibili.

Venerdì 13 settembre, Manuela Villa salirà sul palco per celebrare il 40mo anniversario del Monumento di San Francesco di Paola. Il giorno successivo, sabato 14 settembre, sarà la volta di Enrico Ruggeri. Il celebre cantautore italiano porterà a Spezzano Sila i suoi grandi successi, in un concerto che si preannuncia emozionante e coinvolgente. Ruggeri, con la sua lunga carriera e il suo repertorio ricco di brani iconici, saprà sicuramente conquistare il pubblico.

Domenica 15 settembre, la festa continuerà con la cover band di Umberto Tozzi, “Gli innamorati”, che farà rivivere le canzoni più amate del cantautore torinese.

Non mancheranno altri momenti musicali durante la settimana d’apertura, con concerti sabato 7 e domenica 8 settembre, in occasione della Sagra della Cucina Spezzanese del Gal Sila. Gli “ARIZONA COUNTRY & ROLL” e Paolo Piluso, finalista di The Voice Senior, animeranno queste serate con le loro esibizioni.