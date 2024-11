Unical: 900 studenti calabresi di 19 scuole superiori, in visita ai laboratori di ingegneria

- Advertisement -

COSENZA – Circa 900 studenti provenienti da 19 scuole superiori di tutta la regione, hanno ‘invaso’ i laboratori dell’area di Ingegneria dell’Università della Calabria. Gli studenti e le studentesse, selezionati tra coloro che stanno valutando l’idea di diventare ingegneri, hanno potuto così incontrare i ricercatori e i docenti dei 34 laboratori che hanno aderito all’iniziativa. Questo incontro era previsto nell’ambito della seconda edizione del percorso PCTO “Studiare ingegneria all’Unical: come orientarsi e in che modo prepararsi al TOLC-I” che i quattro dipartimenti di Ingegneria dell’Unical hanno proposto in modo congiunto alle scuole superiori calabresi.

L’obiettivo del percorso:

conoscere le caratteristiche dei diversi corsi di laurea dell’Area di ingegneria offerti dall’Unical e gli aspetti innovativi della ricerca;

affrontare uno o più percorsi di approfondimento sui corsi di laurea di maggiore interesse attraverso dei seminari specialistici;

visitare i principali Laboratori dell’Area di Ingegneria dell’Unical;

prepararsi ad affrontare i test TOLC necessari per accedere ai corsi di laurea dell’Area di ingegneria già in primavera.

Le attività sono iniziate a metà ottobre e termineranno nel mese di dicembre, principalmente attraverso incontri pomeridiani in modalità on-line

. Il programma ha una struttura modulare per cui gli studenti possono decidere in autonomia a quali attività partecipare, cercando di assecondare al meglio i propri interessi. La fase dei seminari di orientamento per la scelta dei Corsi di Studio si è conclusa, registrando una estesa e consapevole partecipazione da parte degli studenti e delle studentesse. La successiva visita in presenza presso i laboratori è stato quindi un ulteriore momento significativo che ha consentito di toccare con mano quale potrebbe essere il proprio futuro, in modo da scoprire la varietà e la qualità dell’offerta formativa ed effettuare una scelta consapevole.

Le scuole che hanno aderito

Liceo Scientifico “Valentini-Majorana” di Castrolibero, Licei Scientifici “Scorza” e “Fermi-Brutium” di Cosenza, Polo Liceale “Galilei” di Trebisacce, Liceo Scientifico “Galilei” di Lamezia, Liceo Scientifico “Pitagora” di Rende, Liceo Scientifico di Filadelfia, Licei di Belvedere e di San Giovanni in Fiore, Liceo “Bruno-Vinci” di Nicotera, Liceo “Lombardi Satriani” di Petilia, IIS “Guarasci-Calabretta” di Soverato, IIS “Lopiano” di Cetraro, IIS “Morelli-Colao” di Vibo Valentia, IIS “Pizi” di Palmi, ITIS “Fermi” di Castrovillari, ITI “Monaco” di Cosenza, istituti di Petilia, Mesoraca e Cotronei, Liceo Scientifico “Guerrisi” di Cittanova, Polo Liceale “Zaleuco-Oliveti-Panetta-Zanotti” di Locri.Le foto dell’incontro sono disponibili al seguente link:https://photos.app.goo.gl/jZF9Y34spkYSKQ4p8I Direttori e i Delegati per l’Orientamento di:

Dipartimento di Ingegneria Civile

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale

Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente

Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica