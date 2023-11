Telesio, Padre Fedele e La Terra di Piero, sui murales di Paolo Viscardi

COSENZA -La legalità, la conoscenza e la solidarietà. Sono i temi che hanno caratterizzato i nuovi murales scoperti in via Padre Giglio, alla presenza del sindaco di Cosenza Franz Caruso. I due murales sulla solidarietà sono rappresentati, uno da un personaggio, ormai entrato, e da tempo, nel cuore dei cosentini, stiamo parlando di padre Fedele Bisceglia, l’altro raffigura la “Terra di Piero”, che opera ormai da anni nel campo per l’appunto della solidarietà, mentre quello riguardante la conoscenza è stato dedicato al filosofo cosentino Bernardino Telesio. Si tratta, per l’esattezza, della seconda e della terza opera realizzata, dopo quella del mese di agosto, del progetto “Sei facce della stessa medaglia”, proposto all’Amministrazione comunale dall’imprenditore Federico Morabito.

