Cosenza, De Cicco : ‘migliorare i servizi della città, la mia missione’

COSENZA – L’assessore alla Manutenzione del Comune di Cosenza, Francesco De Cicco a QuiCosenza, racconta come nel corso di questi due anni e mezzo ha operato sul territorio. De Cicco ha spiegato come lavora quotidianamente per migliorare i servizi della città e che considera da quando il sindaco Franz Caruso gli ha assegnato la delega alla Manutenzione, una vera e propria missione. Un accordo, politico preciso e leale, siglato nel secondo turno di ballottaggio, con De Cicco risultato essere determinante nella vittoria finale dell’attuale sindaco di Cosenza. Tra le tante cose realizzate ha evidenziato De Cicco, il nuovo bando della Manutenzione Ordinaria, che verrà assegnato alle cooperative, con un risparmio considerevole per il Comune di Cosenza, perché si eviterà di esternalizzare tutti questi interventi.

