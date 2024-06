A Spezzano della Sila la centralissima Piazza delle Fontane si è rifatta il look

SPEZZANO DELLA SILA – La storica Piazza delle Fontane, di Spezzano della Sila, comune della presila cosentina si è rifatta il look. La nuova piazza che ha “visto” crescere numerose generazioni è stata ridata alla cittadinanza dopo due anni di lavori. Un nuovo look che vuole essere un inno alle fontane, con le fasce bianche che rappresentano le colate di acqua, intervallate da trapezi di pavimentazione con diversa inclinazione della tessitura e naturalmente con un nuovo arredo urbano e un mosaico che raffigura il logo del Comune. L’importo totale per realizzare la nuova piazza è stato di un milione di euro, fondi ministeriali che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Monaco è riuscita ad intercettare. Una festa che ha richiamato tanti amministratori dei comuni limitrofi e tanti curiosi visto e considerata l’esibizione del noto cantautore calabrese Cecè Barretta.

