Cosenza, sopralluogo del sindaco in via degli Stadi: “A lavoro affinché non sia più periferia”

COSENZA – Sopralluogo del Sindaco Franz Caruso questa mattina nel quartiere di via degli Stadi dove sono in corso significativi interventi di recupero e di riqualificazione. Ad accompagnare il primo cittadino nel sopralluogo, l’Assessore all’Urbanistica e alla Riqualificazione Urbana Pina Incarnato. Presente anche l’ing.Pietro Filice del Settore Lavori pubblici di Palazzo dei Bruzi. Il Sindaco Franz Caruso ha visitato in particolare il cantiere di via Saverio Albo dove si stanno realizzando interventi di miglioramento sismico e della copertura di 4 edifici di edilizia residenziale pubblica, di proprietà comunale, più la riqualificazione di due giardini pubblici che diventeranno spazio inclusivo, accessibile a tutti e saranno attrezzati con una nuova pavimentazione, una nuova illuminazione e con la piantumazione di nuove essenze arboree. Il Sindaco e l’Assessore Incarnato si sono spostati poi in via degli Stadi dove è stato avviato per la prima volta un intervento che assegna un’attenzione particolare al tema dell’efficienza energetica, con la riqualificazione di edifici ad elevata efficienza energetica (NZEB), attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici, di sistemi centralizzati caldo-freddo e con l’installazione di ascensori.

Caruso: “al via una narrazione nuova e completamente diversa”

“Quella che stiamo realizzando – ha sottolineato al termine del sopralluogo Franz Caruso – è una narrazione nuova e completamente diversa di uno dei quartieri della città, San Vito, che conoscerà, tra non molto, una nuova stagione all’insegna del recupero e della riqualificazione fino ad assumere un nuovo volto, lontano dal degrado e dalla obsolescenza nei quali per lungo tempo era stato lasciato. Il disegno che stiamo portando avanti – ha aggiunto il primo cittadino – è quello di intervenire nelle periferie perché diventino esse stesse centro, perché la città – non mi stancherò mai di dirlo – vive, si sviluppa e diventa attrattiva se cresce tutta quanta insieme. Chi conosce la storia di questa città sa che interventi di questo genere nelle nostre periferie non erano stati mai pensati e realizzati. L’ultimo intervento in una zona periferica della città risale all’azione di Giacomo Mancini, durante la sua prima sindacatura, dal 1993 al 1997. Ritengo di poter affermare che nessuna Amministrazione ha mai attenzionato e rivolto il proprio sguardo verse queste aree emarginate della città che per noi sono importantissime”.

Incarnato: “dopo 40 anni diamo risposte a San Vito”

“Con gli interventi che abbiamo avviato – ha dal canto suo dichiarato l’Assessore Pina Incarnato – dopo 40 anni finalmente diamo risposte alle esigenze del quartiere San Vito. E lo facciamo in maniera mirata e massiccia. Sugli edifici di edilizia residenziale pubblica stiamo intervenendo con riqualificazioni che non sono solo di natura estetica, ma che contemplano soprattutto azioni di rifunzionalizzazione dal punto di vista energetico e di messa in sicurezza, così come stiamo provvedendo a riattrezzare anche le zone esterne, in particolare le due villette di Saverio Albo, destinandole alla socializzazione ed abbattendo ogni barriera di accesso. Siamo, insomma, protesi nel perseguire quel senso di rigenerazione urbana che va oltre la semplice ristrutturazione del luogo. Gli interventi che oggi, insieme al Sindaco, ci siamo recati a monitorare, riguardano il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica, al fine di ridurre la diseguaglianza abitativa, offrire alloggi sicuri e contribuire alla riduzione di consumi energetici”.