A Lorica per discutere di autonomia differenziata e buone pratiche: confronto tra i sindaci della Calabria

LORICA (CS) – Ha preso il via a Lorica, la prima Assemblea di Anci Calabria. Tanti i temi affrontati in questa due giorni, dalla transizione digitale nei comuni, all’efficientamento energetico per uno sviluppo sostenibile migliore dei territori fino alle nuove forme di gestione per le risorse idriche, con il fine di valorizzare e diffondere le buone pratiche sui vari territori. Naturalmente nel corso dei lavori si parlerà anche di autonomia differenziata, dove in Calabria sono stati ben 120 i sindaci firmatari dell’appello contro questa legge, dove ha creato e sta creando numerose contrasti tra i partiti del centrodestra, con l’opposizione che è pronta a scendere in campo con un referendum.

“Per quanto riguarda il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto – ha sottolineato il vice presidente vicario Anci, Roberto Pella – ha assunto una posizione importante nel contesto della Conferenza delle Regioni e sta cercando di portare avanti con concretezza quella che è la definizione dei Lep, così come abbiamo anche indicato noi come Anci, perché credo che da quel punto si possa far partire dal nastro di partenza, senza essere qualcuno avanti o qualcuno indietro e nello stesso tempo tutti si possa concretizzare quello che deve essere un risultato di miglioramento generale di tutto il Paese”.