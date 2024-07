Spezzano della Sila – Dopo il concerto di Cecè Barretta, in occasione del restyling della storica Piazza delle Fontane, Spezzano della Sila, grazie all’Amministrazione comunale, domani sera, nella piazzetta di Via Roma, riproporrà a partire dalle ore 21:00, una serata all’insegna della musica e del divertimento, con la seconda edizione della DJS Réunion che vedrà esibirsi i deejay e i vocalist di Spezzano che dagli anni 90 hanno animato le serate spezzanesi e dei comuni limitrofi.

Un deejay set in cui suoneranno 7 deejay col supporto di 2 vocalist. Ogni deejay suonerà i grandi successi a partire dagli anni 70, attraversando gli 80 e i 90 e toccando anche i successi del momento che faranno ballare un po’ tutte le generazioni. Una esibizione musicale dei deejay locali che sarà arricchita da flash mob, animatrici, mascotte, effetti luce e gadget fluo.

Ma non finisce qui, perché la sera successiva, sabato 6 luglio si replica a Camigliatello Silano, in piazza Misasi, con una serata dedicata alla dance degli anni ’90. Un genere, un decennio che ha appassionato e continua ad appassionare chi, in particolare, ha vissuto quell’epoca, attraverso un format nazionale itinerante che toccherà diverse città italiane, fra cui per l’appunto la località turistica della Sila cosentina.