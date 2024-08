Strade deserte, negozi chiusi e grande caldo: la città si svuota a Ferragosto

RENDE (CS) – Strade deserte. Passa solo qualche macchina. Chi conosce queste zone sa bene quello che è il traffico che solitamente le popola. Ora, però, è tutto diverso, tutto silente. In vacanza sembrano essere andati anche i rumori che solitamente accompagnano il quotidiano della città. Chi percorre queste strade, certamente, non può lamentarsi del traffico che, anzi, scorre veloce come mai accade.

C’è chi ha deciso di lasciare la città per Ferragosto e c’è anche chi, invece, rimane in città, ma perché uscire con queste temperature? Al di là di quelle che saranno poi le statistiche sul turismo e sugli italiani che si sono potuti permettere il lusso di andare in vacanza, a guardare le strade dell’area urbana di Cosenza si direbbe che le località turistiche fanno registrare il tutto esaurito.

Tuttavia non è detto che sia così perché c’è anche chi si rilassa a casa; del resto si fa fatica a trovare un bar aperto per prendere un caffè…figurarsi pensare di fare altro; la sera, poi, la città un pò si rianima. Nulla di paragonabile, però, ai periodi in cui si incrociano ad ogni orario cittadini e studenti, lavoratori e pendolari. Chi trascorre solo una giornata al mare, dopo cena, una passeggiata decide di farla così come la fa chi non parte per le vacanze o chi è già rientrato.

Di giorno, però, lo scenario in questi giorni è quello di strade deserte e resterà tale ancora per un pò, almeno finché pian piano le alte temperature lasceranno spazio ad un po’ di fresco e le ferie saranno solo un lontano ricordo. Ma, si sa, il Ferragosto è questo.