Sorgenti ancora a secco: continua la riduzione dell’acqua a Cosenza, Rende e Castrolibero

COSENZA – Sorgenti ancora a secco e niente acqua nell’area urbana. Una settimana fa avevamo scritto delle sorgenti a secco per la crisi idrica pesantissima che sta portando a continue interruzioni della fornitura idrica sull’Acquedotto Abatemarco e, quindi, in diversi comuni dell’area urbana in particolare a Cosenza, Rende e Castrolibero.

Sorgenti ancora ha secco: riduzione costante dell’acqua

Da una settimana la situazione non è migliorata. Anzi, evidenzia Arpcal nella nota inviata a tutti i comuni interessati, la portata dell’acqua è ridotta ed è in atto un piano di ripartizione delle risorse idriche «il perdurare di particolari condizioni di siccità che interessano l’attuale stagione – scrive Sorical -, sta registrando, a seguito di monitoraggi giornalieri, una riduzione costante dell’acqua prodotta dal gruppo sorgentizio che alimenta lo scherma idrico dell’Abatemarco”

Sorical, in funzione alla risorsa idrica disponibile e alle verifiche eseguite lungo lo schema, «sta attuando un piano di ripartizione delle forniture, proporzionalmente alla riduzione delle sorgenti che vede sui centri principali che assorbono una maggiore portata, una riduzione in più assoluto più costante. Vista la risorsa idrica disponibile, si invitano le amministrazioni a utilizzare la funzione di accumulo e svuotamento delle vasche di accumulo a disposizione”.

Sorgenti a secco: tutte le zone e i quartieri interessati

Questi i comuni interessati dalla ripartizione delle forniture idriche: Cosenza, Rende, Castrolibero, Rota Greca, San Bendetto Ullano. In particolare i maggiori disagi da diverse settimana si stanno registrando a Rende nei quartiere di Sant’Agostino, Saporito, Panicchio, Roges, Commenda, Santa Chiara, Santa Rosa, Arcavacata, Contrada Cutura, Santo Stefano, Contrada Rocchi, Contrada Chiodo, Contrada Dattoli, Contrada Monticello. Università, Zona Industriale, Quattromiglia, Villaggio Europa e zone limitrofe. Per quanto riguarda Castrolibero: Contrada Piani, Contrada Garofalo, Contrada Rusoli, Andreotta, Villaggio Evergreen e Contrada Marchesato.