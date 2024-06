Scontri post derby Cosenza-Catanzaro. Sospesi i Daspo nei confronti di tre tifosi rossoblu

CATANZARO – La prima sezione del Tar della Calabria, accogliendo il ricorso dell’avvocato Enrico Morcavallo, ha sospeso il provvedimento di DASPO che era stato inflitto dalla Questura di Cosenza, a tre dei nove tifosi del Cosenza: G.F., L.D.M., M.S. Le misure erano arrivate a marzo, a seguito dei noti incidenti post derby avvenuti fuori dal Marulla, nei pressi dello svincolo dell’autostrada A2 a Rende e davanti il McDonalds.

Nella sentenza del Tar viene evidenziato che «sotto il profilo del fumus boni iuris la ricostruzione operata dalla resistente amministrazione appare prima facie priva di adeguati riscontri idonei a comprovare la partecipazione attiva del ricorrente ai gravi scontri tra sostenitori del Catanzaro e del Cosenza avvenuti nei pressi del McDonald’s di Rende, a seguito del derby. Con riguardo al periculum in mora sussiste altresì il prospettato pregiudizio, in considerazione dell’entità della misura disposta, incidente in misura significativa sulla libertà di movimento del ricorrente». Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha dunque sospeso il provvedimento e fissato per la trattazione del merito l’udienza pubblica dell’11.12.2024.