RENDE (CS) – Una voce inconfondibile, non scalfita dal tempo, che ha regalato al numeroso pubblico presente una serata fatta di emozioni. Al Teatro Garden di Rende è stata Alice, con il suo “Master Songs”, ad aprire la 22esima edizione della stagione Primafila, organizzata dall’associazione culturale Novecento. La voce della cantante, divenuta famosa per le sue collaborazioni con grandi artisti come Battiato, ha conquistato il numeroso pubblico grazie anche ad un repertorio variegato e a scenografie studiate con grande cura.

Nel corso della serata, Alice ha portato sul palco una selezione dei suoi brani più celebri e alcune cover di grandi classici della musica italiana. Un vero e proprio viaggio attraverso la musica, con interpretazioni intense e coinvolgenti. Atteso e particolarmente apprezzato l’omaggio a tanti grandi artisti e fra questi anche Franco Battiato, con cui ha collaborato a lungo.

La stagione Primafila, come ha sottolineato il direttore artistico Benedetto Castriota, proseguirà ora con altri spettacoli: il 28 novembre, il pubblico potrà assistere a “La Felicità”, una commedia di Éric Assous diretta e interpretata da Gianfelice Imparato, con Alessandra D’Ambrosio, che esplora l’amore e le relazioni dopo i quarant’anni. Successivamente, il 6 dicembre, sarà la volta di Ottavia Piccolo, la rinomata attrice italiana, che porterà in scena uno spettacolo intenso e coinvolgente, grazie alla sua inconfondibile presenza scenica. Infine, il 14 dicembre, Elio e le Storie Tese chiuderanno la rassegna con un concerto che mescola musica e comicità, offrendo al pubblico una serata di puro divertimento.