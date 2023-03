Protesta all’Asp di Cosenza, Sì Cobas «chi è entrato con un colloquio non può pretendere l’assunzione»

COSENZA – Il Si Cobas Calabria, con una nota, intende fare chiarezza sulla protesta inscenata ieri pomeriggio davanti la sede di Asp Cosenza sottolineando che “gli operatori a tempo determinato dell’avviso pubblico, sono andati a manifestare chiedendo una cosa impossibile”. “Asp Cosenza – spiega Simone Scandale, coordinatore regionale Si Cobas Calabria – ha un piano assunzioni 2022 per la figura di Oss per 60 unità che vanno reclutati (come dice la legge e come dice la circolare regionale) a tempo indeterminato. Vogliamo ricordare che il fabbisogno di personale va conteggiato con le sole figure a tempo indeterminato”.

Mancanza dei requisiti

“In Asp Cosenza alla data di giugno 2022, nessuno dei 92 Oss assunto dall’avviso pubblico aveva i requisiti e ancora oggi questi requisiti non ci sono. La legge nazionale prevede una proroga per le stabilizzazioni dei 18 mesi Covid. Quindi ci chiediamo ‘quale paura?’. Il sindacato chiede pertanto che il piano assunzionale 2022, che comprende 60 assunzioni, sia fatto a tempo indeterminato dalla graduatoria dell’azienda ospedaliera di Cosenza perché lo dice la legge e perché l’Asp, non ha nessuna graduatoria a tempo indeterminato di questa figura. Qualcuno vuole accontentare gli amici degli amici”.

“Il Si Cobas Calabria non è contro i precari ma è contro chi gestisce in malo modo il precariato creando un bacino di persone bisognose”.