Campagna Amica: la cipolla bianca di Castrovillari al mercato di Cosenza

COSENZA – Appuntamento a sabato 11 maggio, dalle 8.30 alle 13.30 al mercato coperto di Campagna Amica di Cosenza, in piazza Matteotti, con l’esposizione da parte dell’Associazione dei Produttori della Cipolla bianca De.Co. di Castrovillari che, dal 2020, ha ottenuto il significativo riconoscimento della Denominazione Comunale. Ecotipo locale della specie Allium cepa L. (famiglia delle Liliacee), per il suo gusto e per le sue proprietà organolettiche ha sempre riscontrato un grande apprezzamento nei consumatori, al punto da essere utilizzata fino agli anni ’70 anche come merce di scambio per il baratto con i latticini, tra gli agricoltori del comprensorio.

Il prodotto allo stato fresco, vendibile sia come cipollotto che come cipolla, è reperibile quasi tutto l’anno mentre da secco, in funzione dell’andamento climatico, è mediamente disponibile da inizio estate fino all’autunno.

La Cipolla bianca di Castrovillari

E’ una cipolla estremamente dolce, caratterizzata da livelli di intensità olfattiva variabili, con valori medi di acido piruvico bassi; caratteristiche che la rendono particolarmente digeribile anche se consumata cruda. La sua area di produzione un tempo si estendeva lungo il fiume Coscile, fino alla piana di Sibari. Oggi persiste nei territori circostanti al centro abitato di Castrovillari e diversi produttori, con rinnovato slancio, stanno avviando il recupero di questa straordinaria biodiversità che viene coltivata attualmente su 18 ettari di terreno complessivi, tutti coltivati da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 20 e i 40 anni.

Per quanto riguarda la sua coltivazione, il disciplinare di produzione prevede operazioni colturali biologiche, a basso impatto ambientale, che permettono di ridurre i costi e anche la quantità dei prodotti chimici immessi nell’ambiente, garantendo la sicurezza e la qualità del prodotto finale destinato al consumo. La sua coltura può permettere di integrare così il reddito dei piccoli coltivatori e anche di creare entrate alternative per le nuove generazioni di imprenditori agricoli del territorio.

Molto apprezzata nella ristorazione, ottima se caramellata, si presta bene anche ad altri tipi di preparazioni agrodolci, o anche disidratata. La Cipolla bianca di Castrovillari sarà pertanto protagonista al mercato coperto di Cosenza, sia in esposizione e in vendita fra i prodotti agroalimentari a km zero coltivati e garantiti dagli agricoltori di Campagna Amica, sia nelle ricette tradizionali calabresi con lo show cooking a cura dei ragazzi della Cucina Sociale Contadina del mercato “Buoni Buoni”, della Cooperativa sociale “Volando Oltre” di Cosenza. Saranno preparate diverse ricette della tradizione culinaria calabrese usando le materie prime degli agricoltori del mercato di Campagna Amica, insieme con la Cipolla Bianca De.Co. di Castrovillari e i piatti realizzati saranno distribuiti in degustazione gratuita.