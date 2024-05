Cosenza, oltre 200 carcasse di auto abbandonate. De Cicco: «dateci tempo, saranno rimosse tutte»

COSENZA – “Dateci tempo, saranno ritirate tutte”. Esordisce così l’assessore comunale alla Manutenzione e Decoro Urbano, Francesco De Cicco, che informa i cittadini che la rimozione delle auto abbandonate procede senza sosta in città. I veicoli lasciati all’incuria e al degrado (se ne contano 200 sul territorio), una volta ritirati, saranno rottamati. La questione era stata ampiamente trattata dalla nostra testata un pò di tempo fa

L’abbandono dei veicoli a motore vede coinvolto il Comune di Cosenza nella procedura di conferimento, presso gli appositi centri di raccolta, per una successiva radiazione e rottamazione. Si tratta di un fenomeno di decoro urbano non indifferente e, come ha evidenziato la Polizia Municipale di Cosenza, in costante crescita. La rimozione delle auto abbandonate è un’operazione piuttosto complessa. Entra in gioco il concetto di “auto abbandonata” quando è priva di targa, bollo e assicurazione validi. Inoltre i danni strutturali al mezzo devono essere evidenti e tali da renderla inutilizzabile.