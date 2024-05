Elezioni Europee: a Rende spostate tre sezioni elettorali, le nuove ubicazioni

RENDE – In occasione dello svolgimento delle prossime Elezioni Europee – in programma nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 – l’ubicazione delle sezioni elettorali n. 10, 20 e 24 site presso la scuola Materna di Parco Robinson subiranno uno spostamento di sede a causa dei lavori di ristrutturazione in corso. La comunicazione arriva dalla terna commissariale che guida l’ente. Ecco quali saranno le nuove ubicazioni:

Gli elettori appartenenti alle sezioni n. 10, 20 e 24 potranno recarsi a votare presso i seggi di nuova ubicazione sopra indicati semplicemente presentando la propria tessera elettorale accompagnata da un documento di identità in corso di validità, senza bisogno di chiedere l’aggiornamento di indirizzo della nuova ubicazione della sezione. Per chiarimenti e informazioni è possibile contattare l’Ufficio Elettorale del Comune di Rende ai seguenti contatti: 0984 8284325; 0984 8284209; 0984 8284427, 0984 8284354.