Unical: giovani talenti in mostra al DAM, con il progetto “Alter”

RENDE – “Mi piacerebbe continuare questo percorso e poterlo trasformare in futuro in un lavoro”. Ha raggiunto il suo obiettivo l’associazione Entropia APS, che si prepara a condividere con la comunità gli esiti dei laboratori di Fotografia, Illustrazione, Scrittura e Teatro partiti a marzo scorso. Domani martedì 21 maggio alle ore 18, negli spazi del DAM al Polifunzionale Unical, si terrà l’evento conclusivo del progetto ALTER, sostenuto dalla Regione Calabria in accordo con il Dipartimento per le Politiche giovanili ed il Servizio civile Universale.

Il percorso ha visto coinvolti 80 giovani under 30 italiani e internazionali residenti nel Campus e nel territorio di Cosenza-Rende, guidati dai tutor Mario Perri, Marco Serravalle, Michele Trotta ed Ernesto Orrico. Una mostra fotografica, una mostra di racconti illustrati e una performance teatrale accompagneranno il pubblico alla scoperta dei risultati del progetto e del tema scelto ovvero “l’altro”.

“L’altro è ciò che ci piacerebbe essere o diventare, quel talento, quella passione, che opportunamente coltivata, può renderci più felici o magari indicarci una strada per il futuro. Ma è anche l’altro da noi, il nostro vicino o il nostro lontano, con cui entrare in relazione e imparare a comunicare. ALTER – ha spiegato Daniela Ielasi presidente di Entropia APS e coordinatrice del progetto – ci ha permesso di far incontrare i giovani fra di loro e ci ha aiutati a sostenerli nel loro sviluppo personale e professionale”.

L’evento conclusivo del progetto, che sarà accompagnato da un aperitivo sociale, vedrà anche la consegna degli attestati di partecipazione come riconoscimento del percorso fatto e valorizzazione delle abilità e competenze maturate. Saranno presenti le associazioni partners Nitida, Libero Teatro, Coessenza, Edizioni Erranti, Zahir.