Opera Lab, nasce una app che porta all’Opera gli studenti: nel progetto anche Cosenza

ROMA – Una app che apre la porta dell’Opera lirica e sinfonica a bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni: si chiama Opera Lab App ed è una piattaforma digitale gratuita che permette ai bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni di esplorare il grande repertorio operistico in modo interattivo e coinvolgente. Un modo per abbattere le barriere e rendere la musica accessibile a tutti, trasformando l’apprendimento in un grande gioco da fare insieme con gli amici o in famiglia.

L’applicazione Opera Lab App, scaricabile da App Store e Google Play – finora i download sono stati circa 78mila – offre un approccio giocoso all’apprendimento e contiene circa 10 brani selezionati dall’opera lirica di riferimento, proposti in differenti versioni karaoke, con visualizzazione di testi e spartiti e video che mostrano le note in sincronia con le parole del libretto. In questo modo gli studenti imparano anche a riconoscere le note e le diverse altezze musicali.

L’app è parte integrante del progetto Opera Lab Edu che tra seminari, incontri e laboratori per docenti ed alunni quest’anno – dall’8 al 29 maggio – coinvolgerà 13mila studenti di 57 scuole primarie e secondarie calabresi tra Cosenza e Reggio Calabria e 28 a Roma. In occasione del centenario dalla morte di Giacomo Puccini, i partecipanti avranno l’opportunità di esibirsi in una produzione speciale de “La Bohème”, avvicinandosi così in modo attivo al mondo dell’opera. Opera Lab App si distingue anche per il suo impegno verso la sostenibilità e l’economia circolare, eliminando l’uso di circa 58 quintali di carta precedentemente necessari per materiali didattici come le 5000 riviste, giochi e spartiti musicali.