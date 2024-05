Liste d’attesa interminabili, scatta la protesta a Cosenza e Rende

RENDE (CS) – Domani saranno attivati gli sportelli “Sos liste d’attesa” da parte della Cgil e dell’associazione Auser. Intanto, però, la protesta si fa sentire e passa dal CUP di Cosenza e dal Poliambulatorio di Rende.

In queste location questa mattina è partita la manifestazione organizzata dalla CGIL, dall’Auser e da Federconsumatori. La richiesta è quella di abbattere le liste d’attesa e difendere la sanità pubblica, vittima di un vero e proprio smantellamento a favore di quella privata.

Il diritto alla salute, quindi, deve essere garantito così come la possibilità di svolgere esami diagnostici in tempi rapidi.

“E’ una cosa molto grave perché le liste non solo sono bloccate e troppo lunghe, ma c’è anche un difficile accesso da parte del cittadino ai servizi ed ai centri di prenotazione – ha detto Elena Hoo, Presidente dell’associazione Auser di Rende – Sono organizzati male. A volte i posti risultano occupati, mentre nei servizi ci sono posti vacanti. Ed è una questione grave, a volte anche di vita o di morte. A Bolzano le aspettative di salute sono di 65 anni, mentre in Calabria sono di 55 anni. C’è una differenza di 11 anni. I cittadini, qui, non vivono in salute”.