Ultime ore di caldo in Calabria. Fiammata africana al capolinea e temperature giù. Poi tornerà la pioggia

COSENZA – Come avevamo ampiamente annunciato la Sicilia, la Calabria, l’estremo Sud italico e in minima parte anche su alcune regioni centrali, stanno facendo i conti con una fiammata calda di origine africana, che ha portato le temperature a toccare valori praticamente estivi e sopra i 30 gradi un pò ovunque. Non sono mancati gli scrosci di pioggia (più che altro di sabbia desertica) ma in generale, gli ultimi 3 giorni, sono stati caratterizzati da giornate tipicamente estive e con alti tassi di umidità. Ma il caldo africano, che non ha interessato il Nord, alle prese con i danni provocati dal maltempo, ha le ore contate.

Domani ultimi refoli di caldo, poi temperature giù

Il flusso di aria calda di matrice africana farà sentire i suoi ultimi effetti sulla Calabria fino a domani. Ma già dal primo pomeriggio aria più fresca di origine atlantica, collegata ad un profondo vortice depressionario, responsabile del violento maltempo al Nord e dei venti caldi di Scirocco al Sud, spazzerà via quel che resta dell’anticiclone sub-tropicale riportando condizioni climatiche primaverili dal punto di vista termico con un calo delle temperature anche di 8-10 gradi rispetto ai valori odierni.

Per quanto riguarda invece le precipitazioni, le regioni del Nord e quelle del Centro Italia, saranno direttamente interessate dell’azione perturbata provocata dal vortice ciclonico atlantico già dalla giornata di oggi. Ma nel proseguo della settimana l’instabilità arriverà a colpire anche le regioni meridionali, in particolare lungo tutti i versanti tirrenici, verso la fine della settimana dove si attendono piogge, rovesci e temporali. Una situazione che potrebbe trascinarsi fino ai primissimi giorni di giugno.