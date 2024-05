SAN LUCIDO (CS) – Tragedia a San Lucido. Un uomo di 80 anni è precipitato questa mattina dal balcone della casa di riposo in cui risiedeva. Il corpo esanime è stato ritrovato dagli operatori della struttura che hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto i carabinieri della compagnia di Paola e il magistrato di turno per fare luce sulle cause dell’incidente. Non è ancora dato capire se la caduta sia stata accidentale o volontaria. La procura di Paola ha aperto un’inchiesta.

