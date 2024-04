Alloggi in via Molicella, cittadino segnala «Comune non ha pensato a riparazioni e manutenzioni»

COSENZA – A scrivere è un lettore F.G., in merito agli articoli pubblicati lo scorso 8 e 10 aprile e riguardanti la cerimonia di consegna degli alloggi Via Molicella, e dei lavori di riqualificazione ed efficientamento. “Sono il figlio di uno degli assegnatari di alloggio che purtroppo era assente alla cerimonia, anche se poi, in ogni caso, altri hanno posto le stesse domande che avrei fatto io”.

“Dal Comune – spiega – nessuno si è presa la briga di dare indicazioni su come risolvere eventuali problemi o anche solo di manutenzione a caldaie, pannelli solari o qualsiasi installazione effettuata. I ‘benpensanti’ del Comune si sono esposti alla beatitudine che sperano di ottenere ma, hanno lasciato il quartiere in difficoltà. E quando qualcuno ha avuto l’idea di chiedere lumi, si sono tutti eclissati fornendo un’unica risposta generica «bisogna rivolgersi al Comune»”.

“C’è da capire – si chiede il lettore – se saranno investite per la manutenzione in garanzia le ditte che hanno installato gli impianti, ma ad oggi non è dato sapere. E dato che non approvo assolutamente il loro operato, perchè fanno credere a quello che non è reale, mi muoverò seguendo altri percorsi. Mi auguro abbiate modo di far conoscere anche queste verità. Ben vengano tutte le innovazioni ma devono essere corredate anche da nomi e recapiti per le manutenzioni e riparazioni”. Infine, segnala il cittadino, riguardo alla parte per la quale hanno espresso enfasi ovvero l’abbattimento delle barriere architettoniche con l’installazione di montascale che però, fino a quando la ditta non riceverà incarico dal comune, non funzioneranno”.