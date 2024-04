Sorical, approvato il bilancio di esercizio 2023: investimenti per 9,3 milioni

CATANZARO – L’assemblea dei soci della Sorical ha approvato il bilancio di esercizio 2023. L’amministratore unico della società, Cataldo Calabretta, alla presenza di componenti del Collegio sindacale, ha illustrato al socio Regione Calabria, i dati contabili: il valore della produzione si è attestato a 122,8 milioni di euro. I costi di produzione hanno registrato nel 2023 una riduzione di 18 milioni di euro per effetto, prevalentemente, del calo della bolletta elettrica passata da 63,8 milioni di euro del 2022 a 43 milioni di euro del 2023. Lo rende noto la società. Significativi sono i dati del Mol (Margine operativo lordo) pari a 34,9 milioni di euro e del Risultato operativo di 6,3 milioni con l’utile di esercizio di 0,8 milioni di euro.

Nel corso del 2023, primo anno operativo dopo l’uscita dalla procedura di liquidazione, è scritto in una nota, “la società effettuato investimenti pari a 9,3 milioni di euro, dei quali merita rilievo lo Smart Water Innovation di 5.5 milioni di euro a valere sul Programma operativo Fesr Calabria 2014-2020. Tale investimento si è reso necessario affinché Sorical, da gestore delle fonti di approvvigionamento, dal 2023, in quanto Soggetto unico gestore del Servizio idrico integrato in Calabria, potrà procedere alla gestione, secondo il piano di acquisizione pluriennale definito con Arrical, dell’intera rete di distribuzione idrica sino all’utenza finale, oltre che della rete fognaria e dei sistemi depurativi”.