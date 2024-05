Cosenza, la Questura ha intensificato i controlli sul territorio della Città e di tutta la Provincia

COSENZA – Con l’approssimarsi della stagione estiva, la Questura di Cosenza, diretta dal Dr. Giuseppe Cannizzaro, ha inteso intensificare i controlli sul territorio della Città e di tutta la Provincia. L’afflusso di turisti e l’avvicendarsi di manifestazioni ed eventi pubblici, più che in altri periodi dell’anno, rende assolutamente necessario elevare il livello di attenzione per garantire e tutelare l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Giova precisare che già dal mese di ottobre 2023 è stata effettuata una capillare azione di controllo del territorio nell’intera Provincia di Cosenza, con diversi servizi mirati, tra cui le note operazioni denominate “Alto Impatto” e “Focus ndrangheta”, nelle quali sono state coinvolte tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, allo scopo di fronteggiare ogni situazione di illegalità e contrastare la commissione dei reati in genere.

Infatti, il Questore della Provincia di Cosenza ha ritenuto necessario, sin dal suo insediamento, dare priorità alla tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica su tutto il territorio di questo provincia, coinvolgendo i Commissariati distaccati, le Specialità della Polizia di Stato, il Reparto Prevenzione Crimine, nonché le altre Forze di Polizia. Tutto questo ha determinato che, nel periodo ottobre 2023/aprile 2024 , sono state identificate e controllate 80.288 persone. Tale dato, rispetto a quanto effettuato nello stesso periodo dell’anno precedente (ottobre 2022/aprile 2023) in cui sono state invece identificate e controllate invece 67.582 persone, evidenzia l’impegno profuso nell’ambito della prevenzione.

Per quanto riguarda invece l’analisi della criminalità in Cosenza, si rappresenta che nel periodo gennaio-aprile 2024 , si è riscontrato un netto aumento degli arresti, passando da 28 nel periodo 2023 a 42 di quest’anno. Anche in Provincia, gli arresti sono aumentati notevolmente, passando da 52 nel 2023 a 90 nel 2024.

Di particolare rilievo è il dato relativo alle misure di prevenzione, intese come provvedimenti sanzionatori diretti ad evitare la commissione di reati da parte di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, che registra un evidente aumento:

– i fogli di via obbligatori sono stati più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell’anno 2023, passando da 17 a 38;

– le sorveglianze speciali sono passate da 5 a 9;

– i DASPO da16 a 23.

Inoltre, nel periodo di riferimento, sono stati emanati nr. 40 Ammonimenti, quali provvedimenti del Questore nei confronti di persone che compiono atti persecutori o violenti allo scopo di determinarne l’interruzione. Nella città di Cosenza, si è riscontrato un calo dei reati denunciati, passando quindi da 900 nel 2023 a 883 nel 2024.

Di particolare rilievo è il dato relativo alle truffe informatiche che hanno registrato un netto calo passando quindi da 137 nel periodo gennaio-aprile 2023 a 106 nello stesso periodo dell’anno 2024; altrettanto rilevante è quello relativo ai danneggiamenti che, in questo centro, sono diminuiti, passando da 704 a 662.

Anche in provincia, si è riscontrato un sensibile calo dei reati denunciati che quindi da 5139 nel periodo ottobre 2023/gennaio 2024 sono divenuti 4584 nel 2024, così come sono sensibilmente diminuiti i furti, passando da 1260 nel 2023 a 1120 nel 2024. I danneggiamenti da 704 nel 2023 sono diminuiti, passando a 662 nel 2024 e le truffe informatiche da 723 si sono ridotte a 623.