Unical, la sede del Servizio di counseling psicologico si presenta alla comunità

RENDE – Un luogo di ascolto accogliente e sicuro a disposizione degli studenti per affrontare il disagio, lo stress e ridurre lo stigma legato alla ricerca di aiuto. Tutto questo è il Servizio di counseling psicologico di ateneo (SCPA) che da quattro anni offre supporto gratuito agli iscritti dell’Università della Calabria, promuovendo processi di adattamento e benessere psicologico. Per presentare formalmente alla comunità accademica il servizio, avviato in piena emergenza pandemica, l’Unical ha deciso di inaugurarne ufficialmente la sede collocata nel cuore del campus. La cerimonia si terrà lunedì 13 maggio, alle ore 10:00, presso il cubo 9 (edificio 7-11B) alla presenza del rettore Nicola Leone e della docente Angela Costabile, delegata al Counseling.

Il servizio è rivolto a studenti che durante il loro percorso incontrano condizioni di stress che generano rallentamento o blocco negli studi, preoccupazioni personali, dubbi sulla scelta universitaria, criticità transizionali, problemi di esclusione sociale, difficoltà a gestire le emozioni e a riconoscere e valorizzare le proprie risorse. Durante le sessioni di counseling – costituite da interventi brevi e focalizzati, per un numero di appuntamenti solitamente compreso tra 4 e 6 con possibili incontri di follow-up – la privacy degli studenti è rigorosamente rispettata, contribuendo così a creare un ambiente sicuro e confidenziale per esplorare le proprie sfide e preoccupazioni.

Guerre e pandemia, tra gli altri fattori, hanno moltiplicato le situazioni di disagio, specie fra le giovani generazioni, con un aumento dei livelli di ansia e depressione nella popolazione studentesca che può compromettere il rendimento universitario e il benessere complessivo. Ne è testimonianza la continua crescita del numero di richieste pervenute al servizio: 163 nel 2021, 385 nel 2022, 450 lo scorso anno.

Il 32% degli studenti che si rivolge agli esperti del counseling psicologico dell’Università della Calabria lo fa lamentando un disagio emotivo, il 13% una difficoltà legata allo studio, il 12% per problemi nelle relazioni sociali, il resto per una difficoltà generica.

L’Unical ha deciso di intensificare gli sforzi, individuando una sede ben riconoscibile per facilitare la comunicazione tra gli studenti e i professionisti del counseling e rafforzando lo staff di esperti che compongono il servizio: nel 2021 era presente una risorsa, diventate due nell’anno successivo, ad oggi il team per il supporto psicologico è composto da cinque psicoterapeuti, supportati da un’unità di personale tecnico-amministrativo e da due docenti Unical. I contatti del servizio di counseling psicologico di ateneo e le istruzioni per prenotare un incontro sono disponibili qui.

Successivamente, il 21 maggio alle ore 14:30, presso la Sala Stampa dell’Aula Magna, si terrà un importante incontro focalizzato sulle “Sfide e strategie di intervento per favorire il benessere psicologico di studenti e studentesse“. L’evento sarà inaugurato dalla prof. ssa Angela Costabile.